S&P подтвердило рейтинги Muganbank на уровне «В-/В», прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента азербайджанского ОАО "Muganbank" на уровне "В-/В", говорится в пресс-релизе агентства, выдержки из которого приводит "Интерфакс-Азербайджан".

Прогноз изменения рейтингов - "стабильный".

Аналитики ожидают, что смена собственника и новая стратегия развития бизнеса поспособствуют укреплению клиентской базы банка.

Там отметили, что в июне 2023 года Эльмир Мехдиев, на протяжении многих лет владевший контрольной долей в капитале "Muganbank", передал свои акции членам семьи, Муниру и Самиру Валиевым, которые в настоящее время совместно владеют 73% акций банка. Другими миноритарными акционерами остаются мать Эльмира Мехдиева, Фарида Мехдиева, и его жена Вафа Валиева. В результате доля Эльмира Мехдиева сократилась до менее 1%.

"Новые акционеры могут поддержать дальнейшее развитие банка благодаря своим деловым связям и доходам от другого бизнеса", - считают в S&P.

В агентстве отметили, что консультанты новых акционеров в настоящее время разрабатывают новый стратегический план по привлечению компаний среднего размера и предложению им продуктов кредитования, управления денежными средствами и зарплатных проектов, а также проактивному восстановлению проблемных кредитов, сформировавшихся в прошлые годы, и привлечению дешевых депозитов, что, в свою очередь, "должно поддержать чистую процентную маржу и прибыльность банка".

Аналитики ожидают, что капитализация банка снизится в 2024 году, "так как новые вливания капитала будут использоваться для финансирования роста бизнеса".

"После вливания капитала акционерами в размере 55 млн манатов в первом полугодии 2023 года мы ожидаем, что коэффициент капитала, скорректированный с учетом риска (risk-adjusted capital, RAC), улучшится с 2,4% на конец 2022 года примерно до 5,4-5,8% к концу 2023 года. При этом новый капитал будет использован для роста кредитного портфеля в ближайшие два года. В результате мы ожидаем, что коэффициент RAC снизится до уровня ниже 5% в 2024-2025 годах", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что новые акционеры планируют повысить прибыльность банка. "В последние два года "Muganbank" не удалось добиться значительных структурных улучшений показателей прибыльности. В отчетности банк отразил безубыточность в 2020-2022 годах и убыток за первые четыре месяца 2023 года. Новые акционеры стремятся повысить прибыльность за счет снижения стоимости финансирования, увеличения доли кредитов с более высокой маржой и оптимизации операционных расходов", - полагают в агентстве.

По его прогнозам, качество активов "Muganbank" останется ниже, чем у сопоставимых азербайджанских финансовых организаций, но в S&P ожидают, что позитивная тенденция сокращения объема проблемных кредитов сохранится.

Там отметили, что доля кредитов с характеристиками, соответствующими Стадии 3, "Muganbank" возросла с 15,8% совокупных кредитов в конце 2021 года до 17,8% в конце 2022 года (при этом средний показатель по банковской системе, по оценкам, - 6-8%). Доля кредитов с характеристиками, соответствующими Стадии 2, составляла 13,3% в конце 2022 года. "Muganbank" по-прежнему имеет высокую долю проблемных кредитов, выданных в прошлые годы, в частности пенсионерам и предпринимателям, которая достигла максимума в 37% в конце 2018 года. "Эти проблемные кредиты оставались неурегулированными после экономического спада в 2016 году, последовавшего за резким снижением цен на нефть и девальвацией национальной валюты", - заявили в агентстве.

"Новые акционеры планируют активно восстанавливать и списывать проблемные кредиты с целью снижения доли кредитов на Стадии 3 до уровня ниже 10% в ближайшие 24 месяцев", - считают аналитики.

В S&P прогнозируют в целом стабильный профиль фондирования и адекватную ликвидность в следующие 12 месяцев.

"Банк планирует снизить стоимость фондирования за счет замены дорогих срочных розничных депозитов более дешевыми текущими счетами юридических и физических лиц. В 2021-2022 годах "Muganbank" смог увеличить объем портфеля депозитов на 79%, предложив более высокие, чем в среднем по рынку, ставки, что привело к росту стоимости фондирования. Отток депозитов в размере 20% портфеля вкладов в первом полугодии 2023 года был вызван ожидаемым сокращением депозитов юридических лиц в соответствии с историческими тенденциями на рынке в первом квартале 2023 года, а также намеренным снижением процентных ставок по депозитам физических лиц для снижения стоимости финансирования. Мы предполагаем, что новые акционеры смогут привлечь новых вкладчиков и с более низкими ставками, а также некоторый объем нового финансирования от международных финансовых институтов развития. Мы считаем, что отношение "кредиты/депозиты" у банка вряд ли существенно ухудшится. По состоянию на 16 июня 2023 года регулятивный коэффициент ликвидности банка составлял 58,7%, что значительно выше минимального значения в 30%", - говорится в пресс-релизе.

Прогноз "стабильный" по рейтингу "Muganbank" отражает ожидания S&P того, что "в ближайшие 12 месяцев он будет поддерживать стабильные финансовые показатели и адекватные показатели ликвидности, постепенно наращивая объемы бизнеса, сокращая долю проблемных кредитов, сформировавшихся на балансе банка в прошлые периоды, и повышая прибыльность".

"Хотя это и не предусмотрено нашим базовым сценарием, какое-либо ослабление показателей ликвидности может послужить основанием для негативного рейтингового действия в ближайшие 12 месяцев. Кроме того, ухудшение качества активов, ведущее к существенному давлению на показатели платежеспособности банка, может привести к понижению рейтинга. Это может произойти, например, если рост кредитования банка будет выше среднего уровня по сектору и приведет к быстрому повышению кредитного риска", - обратили внимание в агентстве.

Там добавили, что позитивное рейтинговое действие возможно, если банк продемонстрирует существенное и устойчивое улучшение качества своих активов и прибыльности в соответствии со средними показателями по системе и показателями сопоставимых банков в регионе, а также сохранит стабильный профиль фондирования и ликвидности.

"Факторы корпоративного управления оказывают негативное влияние на наш кредитный анализ "Muganbank". Это связано с нашей оценкой стандартов корпоративного управления и прозрачности банковской системы Азербайджана как слабых. Многие аспекты структуры собственности, менеджмента и управления остаются непрозрачными, что обусловливает подверженность высоким рискам. Мы считаем, что в Азербайджане существуют значительные недостатки корпоративного управления. Мы считаем, что управленческие риски "Muganbank" соответствуют рискам в банковском секторе", - говорится в пресс-релизе S&P.

"Muganbank" образован в ноябре 1992 года.

Р.Керимов