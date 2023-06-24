Баку и Москва обсудили проблемы транспортных очередей на азербайджано-российской границе при экспорте сельхозпродукции

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров и заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов обсудили вопросы, связанные с транспортным коридором Север-Юг. Встреча состоялась в рамках 141/142 сессии Совета таможенного сотрудничества всемирной таможенной организации, сообщает ГТК. "В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с транспортным коридором Север-Юг и проблема очередей транспортных средств на границе при экспорте сельхозпродукции из Азербайджана в Россию", - отмечается в сообщении. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».