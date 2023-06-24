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Бизнес и законодательство 24.06.2023 12:15

Баку и Москва обсудили проблемы транспортных очередей на азербайджано-российской границе при экспорте сельхозпродукции

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров и заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов обсудили вопросы, связанные с транспортным коридором Север-Юг.

Встреча состоялась в рамках 141/142 сессии Совета таможенного сотрудничества всемирной таможенной организации, сообщает ГТК.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с транспортным коридором Север-Юг и проблема очередей транспортных средств на границе при экспорте сельхозпродукции из Азербайджана в Россию", - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГТК, РОССИЯ


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