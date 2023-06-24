В ЕС наблюдают за ситуацией в России, считают происходящее внутренним делом страны

В ЕС считают, что происходящее в России является ее внутренним делом, заявляют в Брюсселе. "ЕС рассматривают события, происходящие в России, ее внутренним делом и пристально наблюдают за ситуацией", - цитируют международные СМИ неназванного представителя ЕС.

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