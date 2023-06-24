ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахчыване - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в субботу позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении в районе границы двух государств.
"24 июня с 10:40 до 11:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района несколько раз подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики (в районе азербайджано-армянской границы - ИФ-Аз)", - говорится в сообщении военного ведомства.
В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.
Р.Керимов
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