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Оборона 24.06.2023 12:27

ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахчыване - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в субботу позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении в районе границы двух государств.

"24 июня с 10:40 до 11:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района несколько раз подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики (в районе азербайджано-армянской границы - ИФ-Аз)", - говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.

Р.Керимов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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