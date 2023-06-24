Банки в Азербайджане за 5 месяцев увеличили портфель по бизнес-кредитам почти на 3%

Банки в Азербайджане в январе-мае 2023 года увеличили портфель по бизнес-кредитам, ипотечным кредитам и потребительскому кредитованию.
Согласно данным Центробанка, на 31 мая 2023 года кредитный портфель банков оценивается в 20 млрд 659,26 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 5,4% - ИФ). В мае портфель банков увеличился на 279,7 млн манатов.
В январе-мае 2023 года банки увеличили портфель бизнес-кредитов на 2,9% - до 11 млрд 170,8 млн манатов или 54,1% всего кредитного портфеля. В мае портфель банков по бизнес-кредитам увеличился на 62,8 млн манатов.
Портфель по потребительскому кредитованию банков в январе-мае увеличился на 8,2% - до 6 млрд 224,5 млн манатов, удельный вес - 30,1%. В мае портфель банков по потребкредитованию вырос на 152,2 млн манатов.
За отчетный период банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 9,3% - до 3 млрд 263,95 млн манатов или 15,8% всего кредитного портфеля банков. В мае портфель банков по ипотечному кредитованию вырос на 64,7 млн манатов.
В Азербайджане на 31 мая 2023 года лицензию на деятельность имели 24 банка.
Х.Насирзаде
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