Доходы Azerkosmos в январе-мае от эксплуатации спутников снизились почти на 28%

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-мае 2023 года составили $7,8 млн, что на 27,8% меньше показателя 5 месяцев 2022 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.
За январь-май компания экспортировала спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги в 42 стран. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на Великобританию ($2,2 млн), Люксембург ($1,7 млн), ОАЭ ($689,8 тыс.), Германия ($430,8 тыс.) и Пакистан ($363 тыс.).
При этом 77% всех доходов общества пришлось на экспорт телекоммуникационных и оптических спутниковых услуг.
Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в 2022 году составили $26,6 млн, что на 41,3% меньше показателя 2021 года.
Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).
В декабре 2014 года "Azerkosmos" и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника "Azersky". Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года. В апреле 2023 года спутник "Azersky" на год раньше запланированного прекратил свою миссию.
В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".
Azerkosmos создан в 2010 году. В его функции входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.
Х.Насирзаде
ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахчыване - Минобороны Азербайджана
ЕС встревожен эскалацией напряженности между Азербайджаном и Арменией
США, КНР, Франция, РФ и Великобритания обсудили на экспертном уровне в Каире стратегические риски - госдеп
Власти Азербайджана продлили до 2 октября специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
Глобального равноправия полов в мире придется ждать 131 год - ВЭФ
Папа римский все еще страдает от последствий наркоза после операции на кишечнике
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
В ЕС наблюдают за ситуацией в России, считают происходящее внутренним делом страны
Глава Дагестана призвал местных жителей воздержаться от поездок в другие регионы
Путин обещает не допустить повторения 1917 года и гражданской войны
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
Завершилась первая программа мини-MBA Университета Boğaziçi для сотрудников AccessBank-а
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС