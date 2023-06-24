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Бизнес и законодательство 24.06.2023 13:20

Азербайджан увеличил в январе-мае ненефтяной экспорт в Турцию на 19%, в РФ - на 53%

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-мая 2023 года составил $1,5 млрд, что на 22,1% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, в структуре экспорта основной объем пришелся на электроэнергию - $313,9 млн (рост в 8,9 раза), томаты - $91,5 млн (рост на 0,5%), полипропилен первичной формы- $57,2 млн (рост на 41,2%), лесной орех - $52,8 млн (рост на 1%), хлопок-сырец - $50,4 млн (спад на 59,3%), золото - $47,2 млн (спад на25%), метанол - $37,8 млн (спад на 37%),

вещества первичной формы, полученные в результате полимеризации- $35,4 млн (рост на 6%), сополимеры - $35,1 (рост в 3 раза).

В пятерку ведущих стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Турция - $464,6 млн (рост на 19%), Россия - $404 млн (рост на 53,4%), Грузия - $161,2 млн (рост в 2,2 раза), Швейцария - $53 млн (спад на 20,1%), Казахстан - $47,7 млн (рост в 2,6 раза). Таким образом, на Турцию пришлось 31%, на РФ - 27% экспорта ненефтяной продукции.

По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


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