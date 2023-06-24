Азерэнержи в январе-мае являлось лидером среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-мае 2023 года составил $936,865 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", в январе-мае 2023 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний являлось ОАО "Азерэнержи" - $313,8 млн, среди частных - ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $42,5 млн.
Среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) компании SOCAR ($157,2 млн), SOCAR Polymer ($126,6 млн), ООО "Azeraluminum" ($55,5 млн), ЗАО "AzerGold" ($31,2 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($7,7 млн), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" ($6,1 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ($1,1 млн), ООО "Azeri Ipek" ($1,1 млн), ООО "Azertutun" ($565,5 тыс.),
В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $31,2 млн, ООО "Baku Steel Company" - $31 млн, ООО "Best Logistik" - $26,5 млн, ООО "STP Global Cable" - $23,8 млн, физлицо Ширинов Эльвин Валех оглу - $22,2 млн, ООО "My Fruit" - $16,2 млн, ООО "Lexus-Baki" - $14,9 млн, ООО "P-Agro" - $14,3 млн, ООО "Azerbaycan Seker Istehsalat Birliyi" - $13,4 млн.
Азербайджан в январе-мае 2023 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,5 млрд (+22,1% от показателя января-мая 2022 года).
Н.Аббасова
ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахчыване - Минобороны Азербайджана
ЕС встревожен эскалацией напряженности между Азербайджаном и Арменией
США, КНР, Франция, РФ и Великобритания обсудили на экспертном уровне в Каире стратегические риски - госдеп
Власти Азербайджана продлили до 2 октября специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
Глобального равноправия полов в мире придется ждать 131 год - ВЭФ
Папа римский все еще страдает от последствий наркоза после операции на кишечнике
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Эрдоган выразил поддержку Путину в ситуации с попыткой мятежа - Кремль
ЕС открыл центр кризисного реагирования в связи с событиями в России - Боррель
Грузия не видит необходимости в закрытии границы с Россией - МВД
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
Завершилась первая программа мини-MBA Университета Boğaziçi для сотрудников AccessBank-а
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС