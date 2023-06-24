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Бизнес и законодательство 24.06.2023 13:50

Азерэнержи в январе-мае являлось лидером среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-мае 2023 года составил $936,865 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", в январе-мае 2023 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний являлось ОАО "Азерэнержи" - $313,8 млн, среди частных - ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $42,5 млн.

Среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) компании SOCAR ($157,2 млн), SOCAR Polymer ($126,6 млн), ООО "Azeraluminum" ($55,5 млн), ЗАО "AzerGold" ($31,2 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($7,7 млн), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" ($6,1 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ($1,1 млн), ООО "Azeri Ipek" ($1,1 млн), ООО "Azertutun" ($565,5 тыс.),

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $31,2 млн, ООО "Baku Steel Company" - $31 млн, ООО "Best Logistik" - $26,5 млн, ООО "STP Global Cable" - $23,8 млн, физлицо Ширинов Эльвин Валех оглу - $22,2 млн, ООО "My Fruit" - $16,2 млн, ООО "Lexus-Baki" - $14,9 млн, ООО "P-Agro" - $14,3 млн, ООО "Azerbaycan Seker Istehsalat Birliyi" - $13,4 млн.

Азербайджан в январе-мае 2023 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,5 млрд (+22,1% от показателя января-мая 2022 года).

Н.Аббасова

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Тэги: ЭКСПОРТЕРЫ, КРУПНЕЙШИЕ


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