Токаев в разговоре с Путиным заявляет о важности конституционного порядка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера. Путин проинформировал о ситуации в стране, отмечается в сообщении. Токаев отметил, что "происходящие события - это внутреннее дело России". Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития, подчеркнул президент Казахстана. "Президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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