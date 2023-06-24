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СНГ 24.06.2023 14:29

Токаев в разговоре с Путиным заявляет о важности конституционного порядка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера.

Путин проинформировал о ситуации в стране, отмечается в сообщении.

Токаев отметил, что "происходящие события - это внутреннее дело России".

Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития, подчеркнул президент Казахстана.

"Президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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