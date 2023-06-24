Нефтебаза горит в Воронеже

Пожарные ликвидируют возгорание на нефтебазе в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев. "В Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на ул. Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники", - написал он в телеграм-канале. Жертв, по первым данным, нет, добавил Гусев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».