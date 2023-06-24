Путин проинформировал о ситуации Лукашенко, Мирзиеева и Токаева - Песков

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент проинформировал своих собеседников о ситуации", - рассказал Песков журналистам.

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