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Дальнее зарубежье 24.06.2023 14:45

Премьер Великобритании, комментируя ситуацию в России, призвал все стороны проявить ответственность

Глава правительства Великобритании Риши Сунак в субботу обратился ко всем сторонам событий в России проявить ответственность и защитить гражданское население.

"Мы находимся в контакте с союзниками и следим за развитием ситуации. С некоторыми из них я поговорю позже сегодня, но главное, чтобы все стороны действовали ответственно и защитили гражданское население", - сказал британский премьер, комментируя ситуацию в России в эфире Би-би-си.

По его словам, британские власти пристально следят за развитием ситуации.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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