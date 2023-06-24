Премьер Великобритании, комментируя ситуацию в России, призвал все стороны проявить ответственность

Глава правительства Великобритании Риши Сунак в субботу обратился ко всем сторонам событий в России проявить ответственность и защитить гражданское население.

"Мы находимся в контакте с союзниками и следим за развитием ситуации. С некоторыми из них я поговорю позже сегодня, но главное, чтобы все стороны действовали ответственно и защитили гражданское население", - сказал британский премьер, комментируя ситуацию в России в эфире Би-би-си.

По его словам, британские власти пристально следят за развитием ситуации.