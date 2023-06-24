Движение судов по Москве-реке приостановлено

Движение по Москве-реке в столице временно приостановлено, работа причалов ограничена, сообщили в департаменте транспорта Москвы. "По информации ФГБУ Канала им. Москвы, движение по Москве-реке временно приостановлено", - говорится в сообщении департамента. Кроме того, работа причалов ограничена.

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