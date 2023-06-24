Скоростной поезд Баку-Агстафа-Баку с 3 июля будет совершать остановку на ж/д станции Говлар в Товузском районе

Скоростной пассажирский поезд Баку-Агстафа-Баку с 3 июля 2023 года будет совершать остановку на железнодорожной станции Говлар в Товузском районе Азербайджана, сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

"Выполнение соответствующих технических заданий по остановке поездов на станции Говлар уже завершено. Стоимость проезда в одну сторону из Баку до станции Говлар составляет 16 манатов в стандартных местах", - сообщили в АЖД.

По информации общества, с 3 июля скоростные пассажирские поезда Баку-Агстафа-Баку будут курсировать по новому расписанию. В частности, поезд, отправляющийся с Бакинского вокзала в Агстафу ежедневно в 08:45, будет прибывать на место назначения в 13:42. В обратном направлении поезд, отправляющийся из Агстафы в 18:15, прибудет на Бакинский вокзал в 23:15.

Как сообщалось, с 18 марта 2023 года АЖД продлил маршрут движения скоростного поезда, следующего в направлении Баку-Гянджа-Баку, до станции Агстафа. Стоимость проезда в одном направлении по маршруту Баку-Агстафа составляет 17 манатов в стандартных местах, в направлении Баку-Товуз - 16 манатов и в направлении Баку-Гянджа - 15 манатов.

Билеты можно приобрести онлайн в кассах железнодорожных вокзалов или на официальном сайте АЖД.

Н.Аббасова