Грузия не видит необходимости в закрытии границы с Россией - МВД

Движение через грузино-российскую границу происходит в обычном режиме, скопления автомобилей не наблюдается, заявили в субботу в МВД Грузии.

"Роста автомобильного движения с обеих сторон границы в районе КПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" не наблюдается. Подразделения МВД Грузии полностью контролируют ситуацию", - говорится в заявлении МВД, распространенном в связи с происходящими в РФ событиями.

В нем отмечается, что на этом этапе нет никакой необходимости закрывать границу или в проведении других мероприятий.