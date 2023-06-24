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Регион 24.06.2023 15:47

Грузия не видит необходимости в закрытии границы с Россией - МВД

Движение через грузино-российскую границу происходит в обычном режиме, скопления автомобилей не наблюдается, заявили в субботу в МВД Грузии.

"Роста автомобильного движения с обеих сторон границы в районе КПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" не наблюдается. Подразделения МВД Грузии полностью контролируют ситуацию", - говорится в заявлении МВД, распространенном в связи с происходящими в РФ событиями.

В нем отмечается, что на этом этапе нет никакой необходимости закрывать границу или в проведении других мероприятий.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ГРАНИЦА, МВД


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