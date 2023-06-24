Центробанк Азербайджана аннулировал лицензию СК Gunay Sigorta

Центробанк Азербайджана (ЦБА) в субботу сообщил об аннулировании лицензии страховой компании Gunay Sigorta.
"Решением правления Центрального банка Азербайджана от 24 июня 2023 года аннулирована лицензия № 042483 от 14 августа 2008 года, выданная ОАО "Gunay Sigorta" на осуществление страховой деятельности", - отмечается в информации ЦБА.
СК "Gunay Sigorta" была создана в 1992 году. Акционерами компании являются 3 юридических и 2 физических лица.
Х.Насирзаде
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