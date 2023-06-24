ЕС открыл центр кризисного реагирования в связи с событиями в России - Боррель

ЕС активировал кризисный центр в связи с событиями в России, сообщил в субботу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Я провел телефонные переговоры с главами МИД стран "Группы семи", мы обсудили ситуацию в России", - написал Боррель в твиттере. "Я координирую действия в рамках ЕС и активировал центр кризисного реагирования", - отметил он.

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