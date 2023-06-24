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Регион 24.06.2023 16:36

Эрдоган выразил поддержку Путину в ситуации с попыткой мятежа - Кремль

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КОНТАКТЫ


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