Эрдоган выразил поддержку Путину в ситуации с попыткой мятежа - Кремль

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля. "Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства", - говорится в сообщении.

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