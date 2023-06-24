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Карабах 24.06.2023 16:18

Баку готов обеспечить потребности армянских жителей Карабаха через МККК с использованием дороги Агдам-Ханкенди - МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драгана Кожич на встрече в субботу обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги, сообщили в МИД Азербайджана.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, ситуация вокруг Лачинской дороги, а также вопросы деятельности МККК в азербайджанском городе Ханкенди", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Байрамов заявил, что после создания пограничо-пропускного пункта (ППП) "Лачин" были созданы соответствующие условия для прозрачного, безопасного и упорядоченного перехода на ежедневной основе жителей армянского происхождения Карабахского региона в обоих направлениях. Он добавил, что с 23 апреля был обеспечен проезд сотен жителей армянского происхождения через ППП "Лачин".

"Формирование нормального общения между жителями армянского происхождения и нашими (азербайджанскими - ИФ) пограничниками привело к тому, что Армения оказалась не в состоянии переварить этот процесс, и 15 июня пункт пропуска был обстрелян с армянской стороны, что воспрепятствовало безопасному проезду через ППП "Лачин"", - заявил министр.

Байрамов довел до сведения Кожич, что в настоящее время азербайджанская сторона принимает соответствующие меры с целью расследования этого нападения Армении ".

В то же время министр подчеркнул необходимость предоставления Азербайджану соответствующих гарантий того, что "подобные провокации Армении не повторятся в будущем".

"Наряду с принятием необходимых мер, азербайджанская сторона выразила готовность посредством МККК предоставить жителям армянского происхождения возможность пересечения пограничного пункта в медицинских целях и обеспечения необходимыми медицинскими принадлежностями. В связи с текущей ситуацией, для обеспечения других потребностей армянских жителей азербайджанская сторона также имеет возможность оказывать помощь через МККК, используя дорогу Агдам-Ханкенди", - добавили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Р.Керимов

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Тэги: ЛАЧИН, МИД, МККК


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