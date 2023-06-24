Баку готов обеспечить потребности армянских жителей Карабаха через МККК с использованием дороги Агдам-Ханкенди - МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драгана Кожич на встрече в субботу обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги, сообщили в МИД Азербайджана.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, ситуация вокруг Лачинской дороги, а также вопросы деятельности МККК в азербайджанском городе Ханкенди", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Байрамов заявил, что после создания пограничо-пропускного пункта (ППП) "Лачин" были созданы соответствующие условия для прозрачного, безопасного и упорядоченного перехода на ежедневной основе жителей армянского происхождения Карабахского региона в обоих направлениях. Он добавил, что с 23 апреля был обеспечен проезд сотен жителей армянского происхождения через ППП "Лачин".
"Формирование нормального общения между жителями армянского происхождения и нашими (азербайджанскими - ИФ) пограничниками привело к тому, что Армения оказалась не в состоянии переварить этот процесс, и 15 июня пункт пропуска был обстрелян с армянской стороны, что воспрепятствовало безопасному проезду через ППП "Лачин"", - заявил министр.
Байрамов довел до сведения Кожич, что в настоящее время азербайджанская сторона принимает соответствующие меры с целью расследования этого нападения Армении ".
В то же время министр подчеркнул необходимость предоставления Азербайджану соответствующих гарантий того, что "подобные провокации Армении не повторятся в будущем".
"Наряду с принятием необходимых мер, азербайджанская сторона выразила готовность посредством МККК предоставить жителям армянского происхождения возможность пересечения пограничного пункта в медицинских целях и обеспечения необходимыми медицинскими принадлежностями. В связи с текущей ситуацией, для обеспечения других потребностей армянских жителей азербайджанская сторона также имеет возможность оказывать помощь через МККК, используя дорогу Агдам-Ханкенди", - добавили в МИД Азербайджана.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Р.Керимов
Центробанк Азербайджана аннулировал лицензию СК Gunay Sigorta
Скоростной поезд Баку-Агстафа-Баку с 3 июля будет совершать остановку на ж/д станции Говлар в Товузском районе
Страны ЕС в январе-апреле в 9 раз увеличили импорт карбамида из Азербайджана
Власти Азербайджана продлили до 2 октября специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
Глобального равноправия полов в мире придется ждать 131 год - ВЭФ
Папа римский все еще страдает от последствий наркоза после операции на кишечнике
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Медведев полагает, что в подготовке мятежа участвовали военные из элитных частей ВС РФ
Второй пожарный поезд направлен на тушение возгорания на воронежской нефтебазе
Эрдоган выразил поддержку Путину в ситуации с попыткой мятежа - Кремль
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
Завершилась первая программа мини-MBA Университета Boğaziçi для сотрудников AccessBank-а
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС