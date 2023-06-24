Второй пожарный поезд направлен на тушение возгорания на воронежской нефтебазе

Юго-Восточная железная дорога (филиал "РЖД") сообщила о направление к месту возгорания на нефтебазе в Воронеже второго пожарного состава.

"Направили ещё пожарный поезд со станции Лиски. Он привезёт на место возгорания 183 тонны воды и 3 тонны преобразователя", - говорится в сообщении компании.

Ранее железная дорога направила на нефтебазу пожарный поезд со станции "Отрожка".

Как сообщили ранее в МЧС РФ, огнеборцам удается сдержать распространение оня.

"МЧС России тушит пожар на нефтебазе в Воронеже. Горит резервуар с топливом объемом 5 тыс. тонн. Пожарные МЧС России борются с огнем и одновременно охлаждают расположенные рядом емкости. Удается сдерживать распространение пламени", - сообщило оперативное ведомство в телеграм-канале.

Также сообщается, что на месте работают 100 пожарных и 31 единица техники.