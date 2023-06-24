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СНГ 24.06.2023 17:57

Второй пожарный поезд направлен на тушение возгорания на воронежской нефтебазе

Юго-Восточная железная дорога (филиал "РЖД") сообщила о направление к месту возгорания на нефтебазе в Воронеже второго пожарного состава.

"Направили ещё пожарный поезд со станции Лиски. Он привезёт на место возгорания 183 тонны воды и 3 тонны преобразователя", - говорится в сообщении компании.

Ранее железная дорога направила на нефтебазу пожарный поезд со станции "Отрожка".

Как сообщили ранее в МЧС РФ, огнеборцам удается сдержать распространение оня.

"МЧС России тушит пожар на нефтебазе в Воронеже. Горит резервуар с топливом объемом 5 тыс. тонн. Пожарные МЧС России борются с огнем и одновременно охлаждают расположенные рядом емкости. Удается сдерживать распространение пламени", - сообщило оперативное ведомство в телеграм-канале.

Также сообщается, что на месте работают 100 пожарных и 31 единица техники.

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Тэги: РОССИЯ, ВОРОНЕЖ, НЕФТЕБАЗА, ПОЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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