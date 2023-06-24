Медведев полагает, что в подготовке мятежа участвовали военные из элитных частей ВС РФ

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отверг объяснения лиц, организовавших военный мятеж, по каким причинам они это сделали, и выразил убеждение, что речь идет о хорошо продуманной операции по захвату власти в стране.
"Спекуляции на тему былых обид, невыполнения неких обязательств со стороны Министерства обороны РФ, "ударов" по тыловым расположениям, коррупции чиновников не выдерживают никакой критики. Это брехня. Очевидно, что это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой - захват власти в стране", - заявил Медведев, отвечая на вопрос о том, как он оценивает ситуацию в стране.
По его словам, "развитие нынешних событий показывает, что действия лиц, организовавших военный мятеж, полностью укладываются в схему хорошо продуманного и срежиссированного государственного переворота".
Он также не исключил, что в мятеже участвовали лица, ранее проходившие службу в элитных частях Вооруженных сил РФ, а также иностранные специалисты.
"С учётом высокой подготовленности замысла, профессиональной слаженности действий, качественного управления передвижением войск можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участия в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооружённых сил РФ, а вполне вероятно, и иностранных специалистов", - сказал зампред Совбеза.
Медведев заверил: "Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества ещё не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов".
"Такой кризис, очевидно, не ограничится рамками одной страны. Мир будет поставлен на грань уничтожения. Мы не позволим событиям пойти по такому сценарию", - заявил Медведев.
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