В связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве объявлен выходным днем

В Москве принято решение объявить понедельник нерабочим днём, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб; в Москве объявлен режим контртеррористической операции, ситуация сложная, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Уважаемые горожане, в Москве объявлен режим контртеррористической операции. Ситуация сложная. В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём - за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности, сообщил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что в столице в связи с введенным режимом контртеррористической операции отменены массовые мероприятия.