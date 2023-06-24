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Регион 24.06.2023 19:57

Тегеран считает ситуацию в России ее внутренним делом и отмечает важность соблюдения принципа верховенства закона

Тегеран считает ситуацию в России ее внутренним делом и отмечает важность соблюдения принципа верховенства закона, сообщили в субботу в МИД Ирана.

"Представитель МИД Нассер Канани охарактеризовал последние события в России как внутреннее дело этой страны", - говорится в опубликованном на сайте иранского ведомства сообщении.

"Канани сказал, что Иран поддерживает верховенство закона в России", - отмечается в нем.

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Тэги: ИРАН, МИД, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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