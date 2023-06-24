Некоторые дороги в Липецкой области специально повредили для затруднения проезда техники в - власти

Власти Липецкой области сообщили, что некоторые дороги были специально повреждены для затруднения передвижения техники.

"Приостановлено движение по части дорог регионального значения. На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено - перекопано экскаваторами. Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам", - говорится в сообщении оперативного штаба региона в телеграм-канале в субботу.

В сообщении отмечается, что областным управлением дорог и транспорта разработан план восстановления дорожного полотна. Как только позволит ситуация, рабочие выйдут на объекты.

"Понимаем, какие неудобства из-за этого испытывают жители региона, но безопасность превыше всего. Ещё раз обращаем внимание на серьёзность сложившейся ситуации и рассчитываем на понимание", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее в Липецкой области ограничили выезд на трассу М-4 "Дон" и попросили жителей не выходить из дома.