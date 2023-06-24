Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 69.16 -0.35 Brent 73.85 -0.29

Дальнее зарубежье 24.06.2023 20:49

Байден обсудил по телефону с Макроном, Шольцем и Сунаком события в России - Белый дом

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с рядом европейских лидеров, в ходе которого они обсудили ситуацию в России, сообщили в субботу в Белом доме.

"Президент Байден поговорил с президентом Франции Макроном, канцлером ФРГ Шольцем, премьер-министром Великобритании Сунаком. Лидеры обсудили ситуацию в России", - говорится в сообщении.

"Они также подтвердили непоколебимую поддержку Украины", - отмечается в нем.

Между тем, согласно турецким СМИ, глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен также провели в субботу телефонный разговор, в ходе которого обсудили события в России

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СОЮЗНИКИ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Байден не против идеи об облегчении условий для вступления Украины в НАТО В Кремле заявили об отсутствии сверхожиданий у Путина от будущих президентских выборов в США Байден пропустит ряд мероприятий из-за проблем с зубами Байден: консенсуса по следующему генсеку НАТО пока нет, британский кандидат - очень квалифицированный Байден уверен, что Конгресс будет готов выделять деньги для Украины столько, сколько потребуется Бывший вице-президент США Пенс присоединился к президентской гонке Байден приветствовал одобрение сенатом США законопроекта по потолку госдолга Алиев и Пайетт обсудили возможности поставок энергетических и неэнергетических продуктов в рамках Среднего коридора Десантис вступил в борьбу за пост президента США Байден и спикер Палаты представителей не смогли достичь соглашения по решению проблемы госдолга

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az