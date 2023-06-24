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Регион 24.06.2023 22:07

Президент Грузии требует ужесточить контроль на границе с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили с требованием незамедлительно созвать заседание Совета национальной безопасности в связи с последними событиями в соседней России.

"К сожалению, я не получила ни от одной силовой структуры информацию о защите государственной границы. Я не получила не только информацию, но не удалось даже связаться с руководителями силовых структур, поэтому я вынуждена обратиться к премьер-министру Грузии о незамедлительном созыве Совета национальной безопасности", - заявила в субботу на брифинге Зурабишвили.

По ее словам, на заседании СНБ необходимо рассмотреть вопрос об ужесточении контроля на границе с Россией и пересмотре визового режима.

Ранее в субботу МВД Грузии распространило заявление, что не видит необходимости в закрытии границы с Россией.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ГРАНИЦА


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