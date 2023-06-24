Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 69.16 -0.35 Brent 73.85 -0.29

СНГ 24.06.2023 21:11

Токаев созывает внеплановое заседание Совбеза в связи с ситуацией в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье утром проведет внеплановое заседание Совета безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

"Завтра утром президент Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета безопасности. Глава государства заслушает отчеты премьер-министра, руководителей силовых ведомств о принятых мерах во исполнение его поручений в связи с ситуацией в России", - говорится в сообщении.

"Ожидается принятие оперативного плана действий по нейтрализации возможных негативных последствий влияния обстановки в соседнем дружественном государстве на безопасность граждан Казахстана и экономику нашей страны", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, СОВБЕЗ, РОССИЯ


Похожие новости


Совбез Казахстана рассмотрел вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины Токаев поручил Совбезу Казахстана ускорить работу по созданию Сил спецопераций и реформированию системы нацбезопасности Назарбаев решил передать пост главы Совбеза Казахстана Токаеву для оперативного реагирования на беспорядки - пресс-секретарь экс-президента Токаев снял Абдымомунова с поста замсекретаря Совбеза Казахстана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az