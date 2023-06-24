Токаев созывает внеплановое заседание Совбеза в связи с ситуацией в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье утром проведет внеплановое заседание Совета безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

"Завтра утром президент Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета безопасности. Глава государства заслушает отчеты премьер-министра, руководителей силовых ведомств о принятых мерах во исполнение его поручений в связи с ситуацией в России", - говорится в сообщении.

"Ожидается принятие оперативного плана действий по нейтрализации возможных негативных последствий влияния обстановки в соседнем дружественном государстве на безопасность граждан Казахстана и экономику нашей страны", - отмечается в сообщении.