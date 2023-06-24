Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с руководителем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, в результате которых тот принял предложение об остановке движения бойцов группы по территории России, сообщила пресс-служба президента Беларуси.
По сообщению пресс-службы, президент России Владимир Путин утром в субботу проинформировал Лукашенко о ситуации на юге России. Главы государств договорились о совместных действиях, после чего Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.
"В развитие договоренностей, президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным", - сообщили в пресс-службе белорусского президента.
Известно, что переговоры длились в течение всего дня, в результате чего стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России.
Сообщается, что Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц "Вагнера" по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
"На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер", - сообщают в пресс-службе.
Также в течение сегодняшнего дня президент Беларуси провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации.
Баку готов обеспечить потребности армянских жителей Карабаха через МККК с использованием дороги Агдам-Ханкенди - МИД
ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахчыване - Минобороны Азербайджана
ЕС встревожен эскалацией напряженности между Азербайджаном и Арменией
Центробанк Азербайджана аннулировал лицензию СК Gunay Sigorta
Скоростной поезд Баку-Агстафа-Баку с 3 июля будет совершать остановку на ж/д станции Говлар в Товузском районе
Страны ЕС в январе-апреле в 9 раз увеличили импорт карбамида из Азербайджана
Власти Азербайджана продлили до 2 октября специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
Глобального равноправия полов в мире придется ждать 131 год - ВЭФ
Папа римский все еще страдает от последствий наркоза после операции на кишечнике
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
Завершилась первая программа мини-MBA Университета Boğaziçi для сотрудников AccessBank-а
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС