Руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что колонны группы будут возвращаться в полевые лагеря.

"Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря", - заявил Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба.