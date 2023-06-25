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Песков: Путин и Лукашенко вечером в субботу вновь провели разговор

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко вновь общались вечером в субботу, и именно в ходе этого разговора была зафиксирована договоренность в отношении ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина.

"Вечерний разговор двух президентов, в котором, собственно, и была зафиксирована эта договоренность, был весьма продолжительный, откровенный, теплый и весьма конструктивный", - сказал Песков журналистам.

Кроме того, он подтвердил, что Путин разговаривал по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном, которого также "весьма детально проинформировал о событиях сегодняшнего дня".

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Тэги: РОССИЯ, ПЕСКОВ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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