Путин не менял свое отношение к министру обороны Шойгу - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношение главы государства к министру обороны РФ Сергею Шойгу не изменилось. "Мне ничего не известно о каких-то изменениях в этой связи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, доверяет ли президент по-прежнему министру обороны.

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