Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, сам он уйдет в Беларусь

Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он направится в Беларусь, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Беларусь", - сказал он журналистам.
Пескова также спросили, чем Пригожин будет заниматься в Беларусь и какую должность там займёт, однако Песков затруднился ответить на этот вопрос.
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