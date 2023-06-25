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СНГ 25.06.2023 00:18

Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, сам он уйдет в Беларусь

Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он направится в Беларусь, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Беларусь", - сказал он журналистам.

Пескова также спросили, чем Пригожин будет заниматься в Беларусь и какую должность там займёт, однако Песков затруднился ответить на этот вопрос.

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Тэги: ПЕСКОВ, ПРИГОЖИН, ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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