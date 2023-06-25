Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, сам он уйдет в Беларусь

Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он направится в Беларусь, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Беларусь", - сказал он журналистам.

Пескова также спросили, чем Пригожин будет заниматься в Беларусь и какую должность там займёт, однако Песков затруднился ответить на этот вопрос.