Власти Израиля заявляют, что продолжат следить за ситуацией в РФ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив будет внимательно следить за дальнейшим развитием событий в России, сообщает канцелярия главы правительства.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел оценку ситуации, связанной с событиями в России (...) Он заявил, что, хотя случившееся является внутренним делом России, к которому Израиль не имеет отношения, Израиль продолжит пристально следить за развитием событий", - говорится в сообщении канцелярии в соцсети.
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