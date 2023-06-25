Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 69.16 -0.35 Brent 73.85 -0.29

Дальнее зарубежье 25.06.2023 09:45

Глава Пентагона обсудил с коллегами из Франции, Германии, Великобритании, Канады и Польши ситуацию в РФ

Глава Пентагона Ллойд Остин в субботу обсудил с министрами обороны Франции, Германии, Великобритании, Канады и Польши ситуацию в России, сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер.

"Министр обороны Ллойд Остин переговорил сегодня с коллегами из Канады, Франции, Германии, Польши и Великобритании, чтобы обсудить ситуацию в России. США продолжат тесную координацию с союзниками и партнерами по мере дальнейшего развития ситуации", - говорится в заявлении Райдера.

По его словам, шеф Пентагона "также подтвердил, что поддержка Украины со стороны США не изменится".

Ранее в субботу президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в ходе которого они обсудили ситуацию в России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, СОЮЗНИКИ, ОБСУЖДЕНИЕ


Похожие новости


Группа американских сенаторов подготовила законопроект об аудите в Пентагоне Пентагон нашел еще одну возможность поставить Украине оружие на $6 млрд без одобрения конгресса Пентагон сообщил о заказе у Raytheon ракет AMRAAM для ряда стран, включая Украину Пентагон предупредил о разрушительных последствиях конфликта вокруг Тайваня Глава Пентагона на следующей неделе посетит Японию, Сингапур, Индию и Францию США меняют стратегию на Ближнем Востоке - Пентагон У Пентагона появилась возможность дополнительных поставок оружия Киеву на $3 млрд Пентагон решил усилить военное присутствие в Персидском заливе США располагают 3,7 тысячами ядерных боеголовок - эксперты Пентагон возлагает надежды на танки Abrams для изменения ситуации в Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az