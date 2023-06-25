Несколько цистерн с нефтепродуктами рухнули в реку в американском штате Монтана, идет утечка содержимого

В штате Монтана на северо-западе США сход с рельсов грузового поезда привел к обрушению железнодорожного моста, в результате несколько цистерн с нефтепродуктами рухнули в реку Йеллоустоун, жертв нет, сообщил телеканал CNN cо ссылкой на местные власти.

Несколько цистерн были повреждены, и из них вытекает содержимое, информировала местная служба по чрезвычайным ситуациям. В заявлении региональной железнодорожной компании говорится, что в аварийном составе было "несколько вагонов" с грузом "повышенной опасности", пишет CNN.

Власти округа Йеллоустоун заявили, что непосредственной угрозы для населения нет, "принимаются меры предосторожности".

"Доступ к местным местам рыбной ловли будет закрыт. Водоочистные сооружения, ирригационные районы и промышленные компании принимают соответствующие меры", - сообщили в офисе шерифа округа.

Власти обратились к местному населению с просьбой экономить воду, говорится в сообщении.

Причина схода поезда с рельсов пока не установлена, отметил телеканал.