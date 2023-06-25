В Греции стартовали парламентские выборы

В воскресенье в Греции начались новые выборы в парламент страны.
Это вторые выборы практически за месяц, поскольку выигравшая их на выборах 21 мая правящая партия "Новая демократия", получив 40,7% голосов, отказалась формировать коалиционное правительство. Ее лидер Кириакос Мицотакис сдал мандат на право формирования кабинета, заявив, что намерен добиваться только однопартийного правительства.
В избирательных списках почто 10 млн человек. Им предстоит проголосовать за 300 депутатов парламента, своих кандидатов выдвинули 32 политические партии и объединения.
Избирательные участки закроются в 19 часов по местному времени (совпадает с мск).
По конституции голосование в Греции является обязательным, но отказ от голосования не предполагает наказания. Для того, чтобы стимулировать явку власти в воскресенье сделали бесплатным проезд по платным автодорогам.
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