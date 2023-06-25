Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 69.16 -0.35 Brent 73.85 -0.29

Дальнее зарубежье 25.06.2023 10:33

В Греции стартовали парламентские выборы

В воскресенье в Греции начались новые выборы в парламент страны.

Это вторые выборы практически за месяц, поскольку выигравшая их на выборах 21 мая правящая партия "Новая демократия", получив 40,7% голосов, отказалась формировать коалиционное правительство. Ее лидер Кириакос Мицотакис сдал мандат на право формирования кабинета, заявив, что намерен добиваться только однопартийного правительства.

В избирательных списках почто 10 млн человек. Им предстоит проголосовать за 300 депутатов парламента, своих кандидатов выдвинули 32 политические партии и объединения.

Избирательные участки закроются в 19 часов по местному времени (совпадает с мск).

По конституции голосование в Греции является обязательным, но отказ от голосования не предполагает наказания. Для того, чтобы стимулировать явку власти в воскресенье сделали бесплатным проезд по платным автодорогам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Внеочередные парламентские выборы в Греции назначены на конец июня Спикер парламента Азербайджана примет в Афинах участие в Европейской конференции председателей парламентов Парламент Греции впервые избрал женщину на пост президента страны Парламент Греции одобрил новые меры жесткой экономии Парламент Греции выразил доверие правительству Ципраса СИРИЗА победила на парламентских выборах в Греции с 35,47% голосов Парламент Греции поддержал новый пакет реформ Парламент Греции проголосует по новому пакету реформ в районе полуночи - СМИ Парламент Греции одобрил референдум 5 июля Ципрас обсудит в парламенте условия соглашения с кредиторами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az