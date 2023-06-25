Гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию - слово Путина, заявил Песков

Гарантией того, что создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сможет покинуть Россию и уйти в Белоруссию, является слово президента РФ Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, - это слово президента России", - сказал Песков журналистам.

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