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СНГ 25.06.2023 09:15

Гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию - слово Путина, заявил Песков

Гарантией того, что создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сможет покинуть Россию и уйти в Белоруссию, является слово президента РФ Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, - это слово президента России", - сказал Песков журналистам.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПРИГОЖИН, ГАРАНТИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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