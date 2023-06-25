Курс маната к евро, к рублю, и к лире не изменился

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 июня сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 25 июня ЦБА сохранил на уровне 1.8521 маната/1EUR.

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 июня сохранил на уровне 0.0201 манат/1RUB.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 25 июня ЦБА сохранил на уровне 0.0674 манат/1TRY.

Б.Рустамбеков