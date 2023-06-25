Отрицательная доходность инвестпортфеля ГНФАР в 2022г превысила 5%

Доходность по инвестиционному портфелю Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2022 году составила минус 5,2% (в 2021г - плюс 4,49%).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» такие данные приведены в годовом отчете ГНФАР за 2022 год.
Согласно материалам фонда, ГНФАР за период деятельности получил суммарный доход в $7,8 млрд от управления активами, что означает среднегодовую доходность на уровне 2,3%.
«В целом, за последние 5 лет (2018-2022гг) среднегодовая доходность от управления активами фонда составила 1,5%», - подчеркивает ГНФАР.
В материалах фонда отмечается, что по состоянию на конец 2022 года в ГНФАР поступило суммарно $184 млрд, из которых $7,8 млрд (4,2%) – от управления активами, $176,2 млрд (95,8%) – доходы по нефтегазовым контрактам.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Р.Ахмедов
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