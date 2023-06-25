Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 69.16 -0.35 Brent 73.85 -0.29

Финансы 25.06.2023 10:43

Отрицательная доходность инвестпортфеля ГНФАР в 2022г превысила 5%

Доходность по инвестиционному портфелю Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2022 году составила минус 5,2% (в 2021г - плюс 4,49%).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» такие данные приведены в годовом отчете ГНФАР за 2022 год.

Согласно материалам фонда, ГНФАР за период деятельности получил суммарный доход в $7,8 млрд от управления активами, что означает среднегодовую доходность на уровне 2,3%.

«В целом, за последние 5 лет (2018-2022гг) среднегодовая доходность от управления активами фонда составила 1,5%», - подчеркивает ГНФАР.

В материалах фонда отмечается, что по состоянию на конец 2022 года в ГНФАР поступило суммарно $184 млрд, из которых $7,8 млрд (4,2%) – от управления активами, $176,2 млрд (95,8%) – доходы по нефтегазовым контрактам.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, ДОХОДНОСТЬ


Похожие новости


ГНФАР доходность от управления активами на 2023г прогнозирует на уровне 2% Доходы ГНФАР в 2021г от управления активами составили около $2 млрд, доходность – 4,49% Доходность инвестпортфеля ГНФАР на 2020г прогнозируется на уровне 1,45% Доходность ГНФАР в I полугодии по инвестициям в акции составила 13,1% Доходность по активам ГНФАР в 2018гг составила 0,35% из-за негативной ситуации на рынках акций Доходность инвестпортфеля ГНФАР на 2019г прогнозируется 2,14% Доходность инвестпортфеля ГНФАР в I полугодии составила 1,29% Среднегодовая доходность по активам Госнефтефонда Азербайджана в 2017гг превысила 2,3% Доходность инвестпортфеля ГНФАР на 2018 прогнозируется 1,7% Доходность инвестпортфеля ГНФАР в I полугодии составила 1,12%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az