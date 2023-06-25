Глава ЦБ Азербайджана обсудил с руководством AMFA расширение деятельности НБКО

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов провел встречу с руководством Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA). «Вчера (24 июня – ИФ) провели встречу с руководителями AMFA и организаций, входящих в нее. На встрече обсудили вопросы развития финансового сектора, в том числе расширения деятельности небанковских кредитных организаций (НБКО), расширения доступа предпринимателей в регионах к финансам», - написал Кязымов в твиттер. Р.Ахмедов

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