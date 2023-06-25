Убыток Госнефтефонда Азербайджана в 2022г составил 5,4 млрд манатов

Чистый убыток Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) по итогам 2022 года составил 5 млрд 366,047 млн манатов против чистой прибыли в 2021 году в размере 1 млрд 234,083 млн манатов.
Такие данные приведены в финансовой отчетности ГНФАР за 2022 год, подтвержденной международной аудиторской компанией PWC.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно опубликованной финотчетности, операционный убыток Госнефтефонда в 2022 году составил 4 млрд 945,055 млн манатов против операционной прибыли годом ранее в размере 1 млрд 493,819 млн манатов.
При этом, убытки фонда от курсовой разницы в 2022 году составили 1 млрд 455,933 млн манатов (спад на 3,2%).
По данным отчетности, активы ГНФАР в 2022 году в манатном эквиваленте увеличились на 9,4% - до 84 млрд 109,51 млн манатов. В том числе текущие активы фонда увеличились на 10,4% - до 81 млрд 621,56 млн манатов, долгосрочные активы – сократились на 17,3% - до 2 млрд 487,95 млн манатов.
Обязательства Госнефтефонда увеличились на 7,3% - до 627,829 млн манатов.
Капитал ГНФАР в 2022 году увеличился на 9,4% - до 83 млрд 481,681 млн манатов, в том числе капитальные вложения составили 46 млрд 365,725 млн манатов (рост на 37%), суммарная нераспределенная прибыль - 36 млрд 585,134 млн манатов (спад на 12,5%).
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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