ГНФАР планирует сократить долю ценных бумаг со стабильной доходностью в инвестпортфеле до 50%

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) нацелен на снижение доли ценных бумаг со стабильной доходностью в структуре инвестиционного портфеля до 50%.
Согласно годовому отчету ГНФАР за 2022 год, опубликованному на сайте фонда, по итогам 2022 года в структуре инвестпортфеля доля ценных бумаг со стабильной доходностью составляет 62,1% ($30 млрд 429 млн).
В то же время ГНФАР планирует увеличить долю акций, недвижимости и золота в структуре инвестпортфеля.
В частности, фонд нацелен на увеличение доли акций до 25% (по итогам 2022 года доля акций в общем портфеле инвестиций составила 19,6% или $9 млрд 609 млн), недвижимости – до 10% (по итогам 2022 года - 6,2% или $3 млрд 50 млн), золота – до 15% (12,1% или $5 млрд 944 млн).
На конец 2022 год инвестиционный портфель ГНФАР составил $49 млрд 33 млн.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Б.Рустамбеков
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