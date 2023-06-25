Трансферты из ГНФАР в госбюджет превысили $118 млрд

Суммарный объем трансфертов в госбюджет Азербайджана из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в 2021-2022гг составил $118,2 млрд.

Такие данные приводятся в опубликованном годовом отчете фонда за 2022 год.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», кроме того, за указанный период ГНФАР направил $11,2 млрд на финансирование различных проектов, представляющих государственное значение.

Согласно отчету, в 2010-2021гг доля трансфертов из ГНФАР в общих доходах госбюджета Азербайджана варьировалась на уровне 40%-50%, в 2022 году составила 25,8%.

Как сообщалось, в 2022 году фактический объем трансфертов из ГНФАР в госбюджет составил 7 млрд 923 млн манатов.

ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.

Н.Аббасова