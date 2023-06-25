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25.06.2023 11:43

Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил

Накануне 26 июня – Дня Вооруженных Сил, Nar провел встречу с военнослужащими, проходящим службу в воинской части «Н», с целью оказания моральной поддержки Азербайджанской Армии. Выступившие на мероприятии, организованном Министерством обороны, поздравили наших воинов-патриотов с наступающим Днем Вооруженных Сил и пожелали им успехов в их нелегкой и почетной службе.

Этот проект, призванный продемонстрировать уважение Nar к солдатам, охраняющим нашу Родину, является частью линии корпоративной социальной ответственности мобильного оператора по патриотизму. Ознакомиться с проектами Nar в области КСО можно на сайте nar.az/projects.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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