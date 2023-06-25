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Дальнее зарубежье 25.06.2023 11:52

Украина получит от Германии еще 45 зениток Gepard

Германия планирует передать Украине еще 45 зенитных установок Gepard, заявил глава Ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фройдинг в интервью Welt.

Издание отмечает, что Германия уже предоставила Украине 34 зенитки Gepard для защиты неба. В ближайшее время будут предоставлены еще 15 установок.

«Кроме того мы хотим поставить еще до 30 установок Gepard до конца года в сотрудничестве с США», - сказал генерал.

По мнению Фройдинга, противовоздушная оборона является слабым местом в контрнаступлении украинских войск. Он подчеркнул, что Германия и партнеры делают все, чтобы усилить противоракетную оборону.

Бригадный генерал также напомнил, что Германия до конца года также передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T и еще четыре в 2024 году.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЗЕНИТКИ


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