Украина получит от Германии еще 45 зениток Gepard

Германия планирует передать Украине еще 45 зенитных установок Gepard, заявил глава Ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фройдинг в интервью Welt.
Издание отмечает, что Германия уже предоставила Украине 34 зенитки Gepard для защиты неба. В ближайшее время будут предоставлены еще 15 установок.
«Кроме того мы хотим поставить еще до 30 установок Gepard до конца года в сотрудничестве с США», - сказал генерал.
По мнению Фройдинга, противовоздушная оборона является слабым местом в контрнаступлении украинских войск. Он подчеркнул, что Германия и партнеры делают все, чтобы усилить противоракетную оборону.
Бригадный генерал также напомнил, что Германия до конца года также передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T и еще четыре в 2024 году.
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