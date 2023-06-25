ГНФАР в 2022г купил акции 11 фондов

Инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2022 году в покупку акций различных фондов составили $370 млн и 115 млн евро.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно аудированному годовому отчету ГНФАР за 2022 год, инвестиции были направлены в покупку акций 11 фондов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в 2022 году по $40 млн было вложено в акции фондов «Leonard Green & Partners», «Vista Equity Partners», «Brookfield Asset Management», «Thoma Bravo», «Apollo Global Management», «Clayton Dubilier & Rice», $30 млн – «Francisco Partners», $100 млн – «Neuberger Berman», по 40 млн евро – «Cinven» и «FSI», 35 млн евро – «Carlyle Group».
Кроме этого, ГНФАР совместно с партнерами в прошлом году вложил около $20,7 млн в два совместных проекта.
В целом, на конец 2022 года ГНФАР инвестировал $1,662 млрд в покупку акций 40 иностранных фондов, а также совместно с 8 партнерами - $94 млн.
Х.Насирзаде
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