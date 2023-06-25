Баку потребовал от Еревана положить конец вмешательству в процесс реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество – МИД

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана осудили обвинения в возбуждении ненависти и вражды, высказанные Ереваном в адрес Баку.
«Решительно осуждаем обвинения в возбуждении ненависти и вражды, озвучиваемые Арменией в адрес Азербайджана, в то время как она (Армения – ИФ) почти 30 лет удерживала территории Азербайджана под оккупацией, проводила политику этнической чистки против азербайджанцев, вопреки обязательствам до сих пор не полностью вывела свои вооруженные силы с азербайджанских территорий, долгое время пренебрегала предложениями Азербайджана относительно мирного процесса и в настоящее время чинит препятствия этому процессу рядом необоснованных претензий», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Там отметили, что «представление временного ограничения работы пункта пропуска «Лачин» на границе с Арменией в связи с мерами безопасности и следственными мероприятиями, проводимыми Азербайджаном после провокации армянской стороны (15 июня – ИФ), как «блокада и этническая чистка» является частью лживой пропаганды Армении».
В Баку считают, что армянская сторона «со дня установки пункта пропуска (с 23 апреля 2023г – ИФ) не может смириться с проходом в обоих направлениях сотен жителей армянского происхождения в духе взаимопонимания и сотрудничества с азербайджанскими пограничниками», и Ереван «заинтересован в настойчивом продолжении таких провокационных шагов».
«Точно так же нет никаких оснований для утверждений о «гуманитарных угрозах» для жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Категорический отказ от предложений Азербайджана помочь жителям армянского происхождения в случае необходимости со стороны тех, кто представляет себя представителями этих людей, свидетельствует о том, что Армения использует этот вопрос в своих узкополитических целях», - говорится в заявлении министерства.
МИД указывает, что «попытки злоупотребления вопросом «прав и безопасности» жителей армянского происхождения неприемлемы».
«Азербайджанская сторона прилагает усилия для реинтеграции жителей армянского происхождения, и необходимо положить конец вмешательству армянской стороны в процесс под различными предлогами, а также воспрепятствованию (процессу - ИФ)», - заявили в МИД Азербайджана.
Р.Керимов
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