BP выплатила ГНФАР в 2022г бонус на $182 млн в рамках АЧГ

Иностранные компании в 2022 году выплатили в Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) бонусы в связи с реализацией нефтегазовых проектов на сумму $452,2 млн или 768,7 млн манатов.
Такие данные приводятся в опубликованном годовом отчете фонда за 2022 год.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно отчету, акционеры проекта разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в 2022 году выплатили бонус на $449,99 млн (764,98 млн манатов).
При этом, компанией bp выплачено $182,25 млн (309,82 млн манатов), MOL Azerbaijan Ltd. - $57,41 млн (97,6 млн манатов), Inpex Southwest Caspian Sea Ltd. - $55,84 млн (94,93 млн манатов), Equinor - $43,61 млн (74,14 млн манатов), Exxon Azerbaijan Limited - $40,75 млн (69,27 млн манатов), TPAO - $34,38 млн (58,44 млн манатов), Itochu Oil Exploration (Azerbaijan) Inc. - $21,89 млн (37,22 млн манатов), ONGC Videsh Limited -$13,86 млн (23,56 млн).
Бонусные отчисления в ГНФАР со стороны акционеров проекта Шах-Дениз в 2022 году составили $0,17 млн (0,31 млн манатов).
Операционная компания Neftchala Operating Company Ltd, занимающаяся разработкой сухопутных месторождений Нефтчала, Хыллы, Дуровдаг-Бабазан и юго-западного крыла Муганьской моноклинали, в виде бонуса за реализацию проекта выплатила в ГНФАР $2 млн (3,4 млн манатов).
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.
Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%).
Neftchala Operating Company Ltd учреждена зарегистрированной на Виргинских островах компанией Neftchala Investment Limited (NIL).
Контракт по разведке, реабилитации, разработке и долевом распределении добычи с сухопутных месторождений Нефтчала, Хыллы, Дуровдаг-Бабазан и юго-западного крыла Муганьской моноклинали был подписан между SOCAR и Neftchala Investment Limited (NIL) в Баку 3 февраля 2009г. В данном соглашении SOCAR принадлежит 20%, NIL - 80% (оператор проекта). Контракт подписан сроком на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет.
Н.Аббасова
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