Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 69.16 -0.35 Brent 73.85 -0.29

ТЭК 25.06.2023 12:27

BP выплатила ГНФАР в 2022г бонус на $182 млн в рамках АЧГ

Иностранные компании в 2022 году выплатили в Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) бонусы в связи с реализацией нефтегазовых проектов на сумму $452,2 млн или 768,7 млн ​​манатов.

Такие данные приводятся в опубликованном годовом отчете фонда за 2022 год.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно отчету, акционеры проекта разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в 2022 году выплатили бонус на $449,99 млн (764,98 млн манатов).

При этом, компанией bp выплачено $182,25 млн (309,82 млн манатов), MOL Azerbaijan Ltd. - $57,41 млн (97,6 млн манатов), Inpex Southwest Caspian Sea Ltd. - $55,84 млн (94,93 млн манатов), Equinor - $43,61 млн (74,14 млн манатов), Exxon Azerbaijan Limited - $40,75 млн (69,27 млн манатов), TPAO - $34,38 млн (58,44 млн манатов), Itochu Oil Exploration (Azerbaijan) Inc. - $21,89 млн (37,22 млн манатов), ONGC Videsh Limited -$13,86 млн (23,56 млн).

Бонусные отчисления в ГНФАР со стороны акционеров проекта Шах-Дениз в 2022 году составили $0,17 млн (0,31 млн манатов).

Операционная компания Neftchala Operating Company Ltd, занимающаяся разработкой сухопутных месторождений Нефтчала, Хыллы, Дуровдаг-Бабазан и юго-западного крыла Муганьской моноклинали, в виде бонуса за реализацию проекта выплатила в ГНФАР $2 млн (3,4 млн манатов).

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%).

Neftchala Operating Company Ltd учреждена зарегистрированной на Виргинских островах компанией Neftchala Investment Limited (NIL).

Контракт по разведке, реабилитации, разработке и долевом распределении добычи с сухопутных месторождений Нефтчала, Хыллы, Дуровдаг-Бабазан и юго-западного крыла Муганьской моноклинали был подписан между SOCAR и Neftchala Investment Limited (NIL) в Баку 3 февраля 2009г. В данном соглашении SOCAR принадлежит 20%, NIL - 80% (оператор проекта). Контракт подписан сроком на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, БОНУСЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az