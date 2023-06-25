Один из лидеров рынка факторинга в Азербайджане выпускает облигации на 2,5 млн манатов

ЗАО «Ferrum Capital», один из ведущих игроков в сегменте факторинга в Азербайджане, планирует эмиссию облигаций на сумму 2,5 млн манатов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», эмиссия разделена на 2,5 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов.
Срок обращения облигаций составит 24 месяца, ставка купона – 13% годовых (купонная выплата – каждые 90 дней).
Средства, привлеченные от размещения облигаций, общество направит на расширение факторинговых операций.
Факторинговая компания Ferrum Capital была создана в 2017 году для оказания финансовой поддержки местным и иностранным компаниям. Компания также оказывает услуги в сегменте лизинга и ломбарда. С 2017 года компания выдала факторинговых кредитов на общую сумму 142,87 млн манатов, удельный вес просрочки составляет 2,12%.
На конец 2022 года активы общества равны 56,94 млн манатов, обязательства – 46,9 млн манатов, капитал – почти 10 млн манатов. Чистая прибыль общества за 2022 год составила 2,16 млн манатов.
Акционерами общества являются 2 юридических лица (доля 9%) и 2 физических лица (91%). Уставный капитал общества равен 2 тыс. манатов. Основным акционером компании с долей в 68% является Демирчи Гафар.
Ferrum Capital до сих пор осуществила эмиссии облигаций на общую сумму 7,35 млн манатов.
Р.Ахмедов
Алиев присвоил генеральские звания пятерым военным из системы Минобороны
Баку потребовал от Еревана положить конец вмешательству в процесс реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество – МИД
Баку готов обеспечить потребности армянских жителей Карабаха через МККК с использованием дороги Агдам-Ханкенди - МИД
Премьеру Азербайджана доложили о предварительных результатах мониторинга и оценки текущей ситуации с отходами в селе Сеюдлю
Власти Азербайджана продлили до 2 октября специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
Глобального равноправия полов в мире придется ждать 131 год - ВЭФ
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
ВСУ проводят крупные наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке – британская разведка
Украина получит от Германии еще 45 зениток Gepard
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС