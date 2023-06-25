Один из лидеров рынка факторинга в Азербайджане выпускает облигации на 2,5 млн манатов

ЗАО «Ferrum Capital», один из ведущих игроков в сегменте факторинга в Азербайджане, планирует эмиссию облигаций на сумму 2,5 млн манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», эмиссия разделена на 2,5 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов.

Срок обращения облигаций составит 24 месяца, ставка купона – 13% годовых (купонная выплата – каждые 90 дней).

Средства, привлеченные от размещения облигаций, общество направит на расширение факторинговых операций.

Факторинговая компания Ferrum Capital была создана в 2017 году для оказания финансовой поддержки местным и иностранным компаниям. Компания также оказывает услуги в сегменте лизинга и ломбарда. С 2017 года компания выдала факторинговых кредитов на общую сумму 142,87 млн манатов, удельный вес просрочки составляет 2,12%.

На конец 2022 года активы общества равны 56,94 млн манатов, обязательства – 46,9 млн манатов, капитал – почти 10 млн манатов. Чистая прибыль общества за 2022 год составила 2,16 млн манатов.

Акционерами общества являются 2 юридических лица (доля 9%) и 2 физических лица (91%). Уставный капитал общества равен 2 тыс. манатов. Основным акционером компании с долей в 68% является Демирчи Гафар.

Ferrum Capital до сих пор осуществила эмиссии облигаций на общую сумму 7,35 млн манатов.

Р.Ахмедов