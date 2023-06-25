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Оборона 25.06.2023 13:25

Алиев присвоил генеральские звания пятерым военным из системы Минобороны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о присвоении генеральских званий пятерым военнослужащим министерства обороны страны.

Документ опубликован на сайте главы государства.

В соответствии с распоряжением пять полковников - Эльмир Ибрагимов, Ариф Гасанов, Ислам Амирагаев, Билал Чомпузов, Ильгар Гафаров - получили звания генерал-майора.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ЗВАНИЕ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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