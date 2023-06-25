Алиев присвоил генеральские звания пятерым военным из системы Минобороны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о присвоении генеральских званий пятерым военнослужащим министерства обороны страны.
Документ опубликован на сайте главы государства.
В соответствии с распоряжением пять полковников - Эльмир Ибрагимов, Ариф Гасанов, Ислам Амирагаев, Билал Чомпузов, Ильгар Гафаров - получили звания генерал-майора.
Р.Керимов
AKIA в январе-мае 2023 года выдало льготных кредитов почти на 32 млн манатов
Недвижимость ГНФАР в Лондоне за 2022 год подорожала на 11%
Инвестиции ГНФАР в 2022г в фонды недвижимости составили $520 млн
Премьеру Азербайджана доложили о предварительных результатах мониторинга и оценки текущей ситуации с отходами в селе Сеюдлю
Власти Азербайджана продлили до 2 октября специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
Глобального равноправия полов в мире придется ждать 131 год - ВЭФ
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
ВСУ проводят крупные наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке – британская разведка
Украина получит от Германии еще 45 зениток Gepard
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС