Алиев присвоил генеральские звания пятерым военным из системы Минобороны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о присвоении генеральских званий пятерым военнослужащим министерства обороны страны. Документ опубликован на сайте главы государства. В соответствии с распоряжением пять полковников - Эльмир Ибрагимов, Ариф Гасанов, Ислам Амирагаев, Билал Чомпузов, Ильгар Гафаров - получили звания генерал-майора. Р.Керимов

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